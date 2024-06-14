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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пять стран, которые могут стать главной сенсацией на Евро-2024

14 Июня 2024 • 14:03 Комментировать

Увеличение числа стран-участниц на главном европейском футбольном турнире до 24 создало своего рода предпосылку на «момент славы» для «тёмных лошадок». Эти команды способны в течение трёх, а может, и большего числа игр преподнести определённый сюрприз и стать непреодолимым барьером для грандов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о шансах потенциальных аутсайдеров на Евро-2024.

Равнение на Грецию

Примером для сегодняшних аутсайдеров (а к таковым можно отнести Венгрию, Албанию, Словению, Словакию и, пожалуй, Грузию) служит достижение сборной Греции на чемпионате Европы – 2004. Невероятная Греция смогла не просто выйти из группы, а выиграть весь турнир! Отметим, что по пути плей-оф подопечные Отто Рехагеля сделали ставку на оборону и выжидали свой момент. В каждой игре он непременно представлялся, и «эллины» шаг за шагом шли к своей мечте.

Кто же «выстрелит»

В составе сборной Венгрии стоит отметить 23-летнего капитана команды Доминика Собослаи, в настоящее время защищающего цвета «Ливерпуля». Самой возрастной в команде, да и среди всех сборных стран-участниц является вратарская линия. Все три вратаря венгров – 1990 года рождения. Самый старший и наиболее титулованный – Петер Гулачи, защищающий цвета «Лейпцига». В составе венгерской сборной собраны игроки, которые выступают за клубы из девяти стран.

В сборной Албании 50-летний бразильский тренер Силвиньо объединил игроков, задействованных в чемпионатах 14 стран. Характерно, что ни одного представителя, выступающего у себя на родине, в албанской сборной нет! Капитан команды 31-летний Берат Джимсити представляет «Аталанту». Именно с представителями «Скуадры Адзурры» скрестятся пути-дороги Албании уже в стартовом туре. Кроме капитана, ещё девять футболистов представлены в итальянском чемпионате. Есть два «россиянина»: защитник Марио Митай из московского «Локомотива» и форвард Мирлинд Даку из «Рубина».

У словаков задействовано чуть меньше полевых игроков из итальянских клубов – шестеро, а с учётом наставника Франческо Кальцоны «итальянцев» уже семеро. Самый титулованный игрок – 29-летний защитник Милан Шкриньяр – представляет цвета «ПСЖ», а его ровесник, полузащитник Станислав Лоботка, задержался на долгие годы в «Наполи».

В сборной Грузии, кроме всем известного Хвичи Кварацхелии, отметим 30-летнего нападающего Буду Зикзивадзе, представляющего «Карлсруэ», и 38-летнего голкипера Георгия Лорию из тбилисского «Динамо». У словенской сборной веское слово на полях Германии должен сказать защитник Петар Стоянович из «Сампдории», а помочь ему на рубеже №1 должны Ян Облак из мадридского «Атлетико» и защитник Ваня Дркушич из «Сочи».

Даже первое знакомство с составами так называемых аутсайдеров группового этапа говорит за то, что страны, которые не являются лидерами Евро-2024, укомплектованы на редкость качественно, и «выстрелить» достойна любая из них.

Итоги выступлений сборных, преподнёсших сюрприз на чемпионатах Европы

Год
Страна
Место 
2004 Греция
2008 Турция 3
2008 Россия 3

Константин Лицин

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