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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дркушич верит, что сборная Словении способна выйти из группы на чемпионате Европы

14 Июня 2024 • 14:02 Комментировать
Словения
...
Дания
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16.06 19:00

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич поделился ожиданиями от выступлений своей команды на чемпионате Европы, который стартует уже сегодня, 14 июня.

Напомним, на групповом этапе турнира словенцы встретятся с Англией, Данией и Сербией. По мнению Дркушича, его команде по силам выйти в плей-офф.

«Конечно, верю. Если бы не верил, не стал бы футболистом. Самое главное наше качество – это атмосфера в команде, мы все очень хорошие друзья; на поле и в раздевалке», — цитирует Дркушича Metaratings.

Свой первый матч на чемпионате Европы команда Словении проведёт 16 июня против сборной Дании.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Ваня Дркушич

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СЛОВЕНИЯ ДАНИЯ
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