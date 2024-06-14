Дркушич верит, что сборная Словении способна выйти из группы на чемпионате Европы

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич поделился ожиданиями от выступлений своей команды на чемпионате Европы, который стартует уже сегодня, 14 июня.

Напомним, на групповом этапе турнира словенцы встретятся с Англией, Данией и Сербией. По мнению Дркушича, его команде по силам выйти в плей-офф.

«Конечно, верю. Если бы не верил, не стал бы футболистом. Самое главное наше качество – это атмосфера в команде, мы все очень хорошие друзья; на поле и в раздевалке», — цитирует Дркушича Metaratings.

Свой первый матч на чемпионате Европы команда Словении проведёт 16 июня против сборной Дании.