Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кардашьян одобряет: Сборная Англии будет использовать специальное кольцо во время Евро-2024

14 Июня 2024 • 13:31 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.60 X 4.50 2 1.48
16.06 22:00

Футболисты сборной Англии на чемпионате Европы будут использовать современное устройство слежения – смарт-кольцо под названием Oura Ring. Это устройство позволяет следить за режимом сна, температурой тела, показателями сердца и так далее. Как отмечает The Telegraph, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт стремится использовать современные технологии в своей работе.

Отмечается, что кольцо Oura Ring используют многие звёзды, в том числе модель Ким Кардашьян и актриса Дженнифер Энистон.

Первый матч на Евро-2024 сборная Англии проведёт уже в воскресенье, 16 июня, - против Сербии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Ким Кардашьян

Новости по матчу

Сегодня, 14 Июня
01:26
Галлахер рассказал, как мог сыграть за Шотландию
00:47
Галлахер: «Знаю, что есть гораздо более талантливые атакующие игроки, чем я» 1
13 Июня
22:57
Кейн оценил свой первый сезон в «Баварии»
20:52
Кечинов: «У Сербии хорошие шансы выйти в плей-офф»
16:24
«Это смешно»: Пол Инс не считает сборную Англии великой
13:37
Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам
12:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Сербия – Англия Евро-2024 – 16 июня 2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
14:56
Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 1
14:05
Бывший тренер сборной России объяснил, почему Англия ещё долго не выиграет международный трофей 1
12:59
Важный игрок сборной Англии пропустил тренировку перед Евро-2024 – названа причина
05:27
Энтони Гордон: «В сборной Англии никогда не было такой конкуренции, как сейчас»
11 Июня
15:45
Силкин назвал игрока, за которым будет пристально сделать на Евро
10:47
Руни: «Сака – это игрок, который способен изменить ход матча и добыть результат»
10:21
«Манчестер Юнайтед» определился с планами на Саутгейта 1
09 Июня
01:42
Шоу: «Хочу сыграть в первом матче на Евро-2024, но не буду рисковать»
00:34
Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»
08 Июня
18:13
Саутгейт высказался о травме Стоунса перед стартом Евро-2024
07 Июня
15:38
Матич отреагировал на отсутствие в сборной Англии Рэшфорда и Грилиша
03:09
Саутгейт назвал причину исключения Магуайра из состава сборной Англии на Евро
02:25
Саутгейт объяснил, почему включил Шоу в финальную заявку на Евро-2024
03 Июня
12:40
Игрок «Спартака» Чернов: На Евро-2024 буду поддерживать Сербию и Бабича
00:30
Саутгейт: «Майну провёл потрясающий сезон»
02 Июня
22:11
Поттер решил, где хочет работать 1
18:05
Саутгейт: «Беллингем провёл феноменальный год»
01 Июня
20:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Сербия – Англия Евро-2024 – 16 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕРБИЯ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Тен Хаг выбрал нового нападающего для «Манчестер Юнайтед» Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Генич покинул «Матч ТВ»
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.06.24 в 22:00
Германия Германия
Шотландия Шотландия
1.27 5.80 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
14:02 · Чемпионат Европы 2024
Дркушич верит, что сборная Словении способна выйти из группы на чемпионате Европы
13:31 · Чемпионат Европы 2024
Кардашьян одобряет: Сборная Англии будет использовать специальное кольцо во время Евро-2024
13:18 · Чемпионат Европы 2024
Андронов дал прогноз на матч Германия – Шотландия
13:11 · Чемпионат Европы 2024
Титов сделал прогноз на матч Германия - Шотландия
13:01 · Чемпионат Европы 2024
Ребров: «Сборная Украины знает, что делать на Евро-2024» 1
12:48 · Чемпионат Европы 2024
Малафеев оценил шансы Германии на домашнем Евро-2024
12:36 · Чемпионат Европы 2024
Собослаи: «Хочу выйти в плей-офф чемпионата Европы»
12:30 · Чемпионат Европы 2024
Куарежма рассказал, чего ждёт от Роналду на Евро-2024
12:15 · Чемпионат Европы 2024
Хвича: «Сборная Грузии хочет написать новую главу в истории»
12:09 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
12:00 · Чемпионат Европы 2024
Испанский журналист: «Сборная Испании сейчас одна из самых слабых команд за историю»
11:53 · Чемпионат Европы 2024
Британские журналисты назвали фаворита Евро-2024 - это не Англия 1
11:47 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции потеряла полузащитника перед стартом Евро-2024
11:30 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн рассказал, как убедил Крооса вернуться в сборную Германии 1
11:08 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем обратился к болельщикам сборной Англии
Все новости