Кардашьян одобряет: Сборная Англии будет использовать специальное кольцо во время Евро-2024

Футболисты сборной Англии на чемпионате Европы будут использовать современное устройство слежения – смарт-кольцо под названием Oura Ring. Это устройство позволяет следить за режимом сна, температурой тела, показателями сердца и так далее. Как отмечает The Telegraph, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт стремится использовать современные технологии в своей работе.

Отмечается, что кольцо Oura Ring используют многие звёзды, в том числе модель Ким Кардашьян и актриса Дженнифер Энистон.

Первый матч на Евро-2024 сборная Англии проведёт уже в воскресенье, 16 июня, - против Сербии.