Андронов дал прогноз на матч Германия – Шотландия

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мыслями насчет матча между сборными Германии и Шотландии в стартовом туре чемпионата Европы – 2024.
«Германия собранно подойдет к первому матчу. Она должна здесь одерживать победу. Мне нравится ставка - «Германия не проиграет и тотал больше 2,5». Не думаю, что футбол будет закрытым», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».
Матч открытия чемпионата Европы Германия – Шотландия состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене 14 июня. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени.
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