Титов сделал прогноз на матч Германия - Шотландия

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче первого тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Германии и Шотландии.

«Поставлю аккуратно - победа Германии с форой (-1). Все-таки шотландцы сейчас не в лучшей форме. Думаю, в стартовой игре против хозяев британцы будут мандражировать», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии состоится сегодня, 14 июня, на мюнхенской «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия.