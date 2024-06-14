Ребров: «Сборная Украины знает, что делать на Евро-2024»

«Мы хорошо знаем, что нам нужно делать. Команда усердно готовится. У меня пока не тренерского опыта на таком турнире, но я вижу настрой своих подопечных. Все игроки хотят показать свой максимум ради Украины», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.