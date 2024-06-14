Ребров: «Сборная Украины знает, что делать на Евро-2024»

Рулевой сборной Украины Сергей Ребров пообщался с представителями СМИ в преддверии старта чемпионата Европы – 2024.
«Мы хорошо знаем, что нам нужно делать. Команда усердно готовится. У меня пока не тренерского опыта на таком турнире, но я вижу настрой своих подопечных. Все игроки хотят показать свой максимум ради Украины», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Сборная Украины попала в группу с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии. В первом поединке подопечные Реброва встретятся с румынами. Матч состоится 17 июня.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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