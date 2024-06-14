Малафеев оценил шансы Германии на домашнем Евро-2024

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о шансах сборной Германии на чемпионате Европы – 2024.
«Это домашний чемпионат Европы, где поддержка трибун будет на их стороне. Всё это делает Германию одним из главных претендентов на победу. Впрочем, лёгкой прогулки точно не будет - конкуренция очень высока», - передает слова Малафеева «Чемпионат».
Турнир стартует сегодня, 14 июня. В матче открытии чемпионата Европы сборная Германии встретится с национальной командой Шотландии. Поединок пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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