Малафеев оценил шансы Германии на домашнем Евро-2024

«Это домашний чемпионат Европы, где поддержка трибун будет на их стороне. Всё это делает Германию одним из главных претендентов на победу. Впрочем, лёгкой прогулки точно не будет - конкуренция очень высока», - передает слова Малафеева «Чемпионат».