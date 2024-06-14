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Чемпионат Европы по футболу 2024

Собослаи: «Хочу выйти в плей-офф чемпионата Европы»

14 Июня 2024 • 12:36 Комментировать

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи высказался о предстоящем выступлении на чемпионате Европы – 2024 года.

«Я очень хочу выйти в плей-офф, как и любой другой член нашей команды. Но нужно учитывать, что мы попали в непростую группу. Наша сборная сделает все, чтобы пробиться как можно дальше. Мы знаем, на что способны. Важно хорошо стартовать на турнире», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В первом поединке на групповой стадии Евро сборная Венгрии померяется силами с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат Европы - 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Доминик Собослаи
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