Куарежма рассказал, чего ждёт от Роналду на Евро-2024

«Жду от него того же, что он делает всегда. Что Криштиану поведет за собой команду. Пусть покажет себя и приведет сборную Португалии к нужному результату. Все знают, какая у Роналду мотивация. Тем более, это будет для него последний чемпионат Европы. Он должен максимально проявить себя», - передает слова Куарежмы O Jogo.