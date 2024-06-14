Хвича: «Сборная Грузии хочет написать новую главу в истории»

«Мы собираемся оставить свой след на этом турнире. Хотим написать новую главу в истории. Наша сборная сделает все, что в ее силах. Мы полностью сконцентрированы на Евро и готовы к матчам. Вся страна ждет нашего выступления», - передает слова Хвичи пресс-служба УЕФА.