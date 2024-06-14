Хвича: «Сборная Грузии хочет написать новую главу в истории»

Главная звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия пообщался с журналистами в преддверии старта чемпионата Европы 2024 года. Турнир пройдет в Германии.
«Мы собираемся оставить свой след на этом турнире. Хотим написать новую главу в истории. Наша сборная сделает все, что в ее силах. Мы полностью сконцентрированы на Евро и готовы к матчам. Вся страна ждет нашего выступления», - передает слова Хвичи пресс-служба УЕФА.
Сборная Грузии на групповой стадии Евро встретится с командами Португалии, Чехии и Турции. В первом матче грузинам будут противостоять турки. Встреча пройдет 18 июня.
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