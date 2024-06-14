Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от выступления «бундестим» на чемпионате Европы – 2024.

«Наша сборная открывает чемпионат Европы матчем с Шотландией. Я твердо убежден, что мы можем выиграть домашний турнир. Даю свой прогноз – Германия станет чемпионом Европы», - передает слова эксперта Bild.

Напомним, что матч открытия Евро между Германией и Шотландией состоится сегодня, 14 июня, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» одолела Англию.