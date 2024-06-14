Испанский журналист: «Сборная Испании сейчас одна из самых слабых команд за историю»

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега оценил перспективы сборной Испании на чемпионате Европы.

Напомним, свой первый матч на турнире испанская сборная проведёт уже завтра, 15 июня, против команды Хорватии.

По мнению журналиста, явного фаворита в предстоящей игре нет, поэтому она, скорее всего, завершится со счётом 2:1 или 3:1.

«Хорватия — маленькая страна, но очень футбольная. Думаю, для Модрича — если не последний, то один из последних турниров. Сборная Испании сейчас одна из самых слабых команд за историю Испании», — цитирует журналиста ODDS.ru.

Отметим, что помимо Хорватии, в одной группе с испанской сборной сыграют Италия и Албания.