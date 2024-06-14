Британские журналисты назвали фаворита Евро-2024 - это не Англия

Журналисты таблоида Daily Mail назвали главного фаворита предстоящего чемпионата Европы, который состоится на футбольных полях Германии.

Британское издание отдало предпочтение сборной Франции. Подопечные Дидье Дешама попали в один квартет с национальными командами Австрии, Польши и Нидерландов. В первом поединке на турнире «трёхцветные» сыграют против австрийцев.

Чемпионат Европы – 2024 стартует сегодня, 14 июня. В матче открытии встретятся сборные Германии и Шотландии. Поединок состоится на мюнхенском стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.