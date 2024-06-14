Сборная Франции потеряла полузащитника перед стартом Евро-2024

Вингер сборной Франции Кингсли Коман не принимал участия в тренировке команды перед началом чемпионата Европы – 2024. Игрок пропустил занятие из-за простуды. Об этом рапортует RTBF. Сроки восстановления футболиста не называются.

Сборная Франции попала в одну группу с национальными командами Австрии, Нидерландов и Польши. В первом матче подопечные Дидье Дешама померяются силами с австрийцами.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытии чемпионата Европы хозяева встретятся с командой Шотландии. Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.