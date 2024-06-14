Суперкомпьютер увеличил шансы Роналду выиграть Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Analyst провел новую оценку шансов сборных победить на чемпионате Европы – 2024. Турнир сегодня, 14 июня, стартует в Германии.

Среди фаворитов Евро числится сборная Португалии, за которую выступает 39-летний звездный форвард Криштиану Роналду. Согласно новому анализу, шансы подопечных Роберто Мартинеса выросли в сравнении с предыдущим прогнозом. Португальцы обогнали в рейтинге Испанию и занимают четвертое место. Вероятность их триумфа составляет 11,1%. Ранее шансы Роналду и компании оценивались в 9,2 процента.

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Португалия сыграет в группе с Турцией, Чехией и Грузией.

Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира