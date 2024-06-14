Нагельсманн рассказал, как убедил Крооса вернуться в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, как убедил вернуться в команду Тони Крооса. Напомним, немец завершил международную карьеру в 2021 году, но согласился вернуться к домашнему чемпионату Европы.

«Тони перед возвращением говорил, что вернётся в сборную только в том случае, если будет чувствовать способность команды выиграть трофей. Он хотел узнать, какие изменения будут внесены. Когда я рассказал Кроосу о проекте, он согласился стать его частью», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Отметим, что Кроос завершит профессиональную карьеру по окончании Евро-2024. 34-летний Тони нацелен выиграть трофей, который ему ещё никогда не покорялся.