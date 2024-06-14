Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира

Суперкомпьютер The Analyst от Opta оценил шансы участников чемпионата Европы – 2024 выиграть престижный трофей. Главным фаворитом считается сборная Франции, шансы «трёхцветных» составляют 18,4%

На втором месте в рейтинге располагается национальная команда Англии. Вероятность триумфа подопечных Гарета Саутгейта составляет 17,9 процента. Тройку фаворитов Евро-2024 замыкает сборная Германии. Шансы команды Юлина Нагельсманна выиграть домашний турнир составляют 14,5%.

Сборная Португалии заняла четвертое место в списке, а топ-5 замкнула Испания. Действующие чемпионы Европы - итальянцы - находятся на шестой строчке.

Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024