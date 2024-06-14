Беллингем обратился к болельщикам сборной Англии

Звездный полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обратился к болельщикам в преддверии старта чемпионата Европы – 2024.

«Вы нам очень нужны этим летом. Англия, вперед!» - оставил сообщение футболист в социальных сетях.

Чемпионат Европы пройдет на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. В матче открытии подопечные Юлиана Нагельсманна на стадионе в Мюнхене сыграют против Шотландии.

Сборная Англии попала в квартет С, где ей будут противостоять национальные команды Словении, Дании и Сербии.

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