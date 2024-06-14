Радимов: «Шотландцы сейчас абсолютно никакие»

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался насчет матча открытия чемпионата Европы – 2024, в котором Германии будет противостоять Шотландия.
«Шотландцы сейчас абсолютно никакие. У них нет нападающего. У них всего две звезды, скамейка очень слабая. Команда играет в бей‑беги. Сборная Германии - явный фаворит», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч между сборными Германии и Шотландии состоится сегодня, 14 июня, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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