Радимов: «Шотландцы сейчас абсолютно никакие»

«Шотландцы сейчас абсолютно никакие. У них нет нападающего. У них всего две звезды, скамейка очень слабая. Команда играет в бей‑беги. Сборная Германии - явный фаворит», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».