Радимов оценил роль Крооса в сборной Германии

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный аналитик Владислав Радимов поделился мнением о роли полузащитника Тони Крооса в сборной Германии.

«Паззл с балансом может сложиться благодаря возвращению Крооса. Перед ним есть Мусиала, Вирц. Баланс между атакой и обороной Кроос будет соблюдать. Это огромнейшая фигура для этой команды», - высказался Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытии престижного турнира «бундестим» на стадионе в Мюнхене примет сборную Шотландии. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.