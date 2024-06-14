Гримальдо дал совет Ямалю

Защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо дал совет 16-летнему Ламину Ямалю, с которым вместе сыграет на чемпионате Европы за сборную Испании. Напомним, фуллбек является воспитанником каталонской «Барселоны», как и сам Ямаль.

«Совет Ламину? Твёрдо стоять на ногах, работать каждый день и заботиться о себе. Он играет в важных матчах и на самом высоком уровне. Если бы я мог дать ему один совет, это был бы совет заботиться о себе и предотвращать всё плохое, что может случиться. С талантом Ямаля я вижу его на вершине. Он может стать эпохальным игроком», – цитирует Гримальдо Barca Universal.