Роналду написал пять слов перед началом Евро-2024

Центральный форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду разместил в социальных сетях публикацию, которую посвятил предстоящему старту чемпионата Европы – 2024.

«Продолжаем двигаться вперед за Португалией», - говорится в сообщении 39-летнего бомбардира.

Напомним, что престижный турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытии Евро-2024 хозяева встретятся со сборной Шотландии. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Португалия попала в одну группу со сборными Чехии, Турции и Грузии.

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