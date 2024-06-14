Мостовой категорически не поддержал прогноз Моуринью на Евро-2024

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах английского полузащитника Джуда Беллингема стать лучшим игроком Евро-2024. Ранее такой прогноз сделал бывший наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью.
«Моуринью говорил, что лучшим игроком на Евро станет Беллингем. Но вот в такое мне категорически не верится. Слишком фантастический расклад для 20-летнего парня. Перебор!» - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытии престижного турнира «бундестим» встретится с Шотландией.
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