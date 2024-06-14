Мостовой назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и даже не Англия

Бывший российский футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой поделился мнением о том, кто может выиграть чемпионат Европы – 2024.

«Мне пересказали прогноз Моуринью - мол, в финале Португалия победит Англию. Что ж, мыслим в одном направлении! Надеюсь, Жозе хорошо изучил сетку», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытии турнира подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с национальной командой Шотландии. Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, начало – 22:00 по московскому времени.