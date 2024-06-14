Робертсон высказался о матче против Германии

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался о предстоящем поединке против Германии в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«В Мюнхен приехали наши родные и болельщики. Они будут нас поддерживать. Мне нравится быть капитаном этой команды. Для меня это огромная честь. Надеюсь, что в предстоящем матче помогу сборной добиться хорошего результата», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Германии и Шотландии состоится сегодня, 14 июня, на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Бан пользователя