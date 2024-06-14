Робертсон высказался о матче против Германии

«В Мюнхен приехали наши родные и болельщики. Они будут нас поддерживать. Мне нравится быть капитаном этой команды. Для меня это огромная честь. Надеюсь, что в предстоящем матче помогу сборной добиться хорошего результата», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.