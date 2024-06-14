Мостовой назвал топ-сборную, которая не выйдет в полуфинал Евро-2024

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах сборных Хорватии и Италии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«Для меня большая загадка - хорваты. Выйдут ли из группы? Большой вопрос! Хотя я задаю самому себе вопрос: разве они слабее Испании и Италии? Нет, не слабее. А вот Италию в полуфинале я никак не вижу», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что чемпионат Европы пройдет на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим триумфатором турнира является сборная Италии.
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