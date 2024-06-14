Мостовой назвал топ-сборную, которая не выйдет в полуфинал Евро-2024

«Для меня большая загадка - хорваты. Выйдут ли из группы? Большой вопрос! Хотя я задаю самому себе вопрос: разве они слабее Испании и Италии? Нет, не слабее. А вот Италию в полуфинале я никак не вижу», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».