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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой дал прогноз на матч Германия - Шотландия

14 Июня 2024 • 09:53 Комментировать

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах сборной Германии на домашнем чемпионате Европы – 2024.

«Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м - 10 лет без побед, целое поколение сошло! Матч открытия против шотландцев Германия выиграет, в этом не сомневаюсь», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Матч открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Германии Александр Мостовой Сборная Шотландии ещё теги
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