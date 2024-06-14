Мостовой дал прогноз на матч Германия - Шотландия

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах сборной Германии на домашнем чемпионате Европы – 2024.
«Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м - 10 лет без побед, целое поколение сошло! Матч открытия против шотландцев Германия выиграет, в этом не сомневаюсь», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Матч открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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