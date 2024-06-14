Мостовой дал прогноз на матч Германия - Шотландия

«Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м - 10 лет без побед, целое поколение сошло! Матч открытия против шотландцев Германия выиграет, в этом не сомневаюсь», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».