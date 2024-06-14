Мостовой высказался о Криштиану Роналду

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о португальском центрфорварде Криштиану Роналду перед началом чемпионата Европы 2024 года.
«С особенным вниманием буду наблюдать за Криштиану. Вот кто мой любимец! Уму непостижимо - в 39 лет так себя держать, бить рекорды! Мне порой кажется - этот человек из железа», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что на групповой стадии Евро сборная Португалии встретится с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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