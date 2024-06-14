Мостовой высказался о Криштиану Роналду

«С особенным вниманием буду наблюдать за Криштиану. Вот кто мой любимец! Уму непостижимо - в 39 лет так себя держать, бить рекорды! Мне порой кажется - этот человек из железа», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».