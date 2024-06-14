В Германии стартует Евро-2024

Сегодня, 14 июня, пройдет матч открытия чемпионата Европы – 2024. В стартовом поединке престижного турнира сборная Германии встретится с национальной командой Шотландии.

Матч состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен француз Клеман Тюрпен. Текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния проведет Liveresult.ru.

Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финальном поединке Евро-2020 «скуадра адурра» победила сборную Англии в серии пенальти.