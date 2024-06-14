Корнаухов: «Шотландия может зацепиться в матче с Германией»

Экс-футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от выступления сборной Шотландии на чемпионате Европы – 2024.

«Шотландцы провели шикарный отборочный турнир. Зацепиться в матче с Германией они могут за счёт физической готовности. Шотландцы будут вести с венграми борьбу за третье место в группе», - поделился мнением Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Европы стартует поединком между сборными Германии и Шотландии. Встреча состоится на стадионе в Мюнхене сегодня, 14 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 п московскому времени. Также в этой группе сыграют Швейцария и Венгрия.