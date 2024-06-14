Роналду оценил свою готовность к Евро-2024

«Наша команда полностью спокойна, не заметил, чтобы кто-то сильно волновался. Я уверен, что все будет хорошо. Нынешнее поколение португальских футболистов заслуживает победы на таком турнире. Нам нужно продолжать мечтать. Я полностью готов к Евро, до первого матча осталось не так много времени», - передает слова нападающего Al Nassr Zone.