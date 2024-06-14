Роналду оценил свою готовность к Евро-2024

39-летний центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий в преддверии старта чемпионата Европы – 2024.
«Наша команда полностью спокойна, не заметил, чтобы кто-то сильно волновался. Я уверен, что все будет хорошо. Нынешнее поколение португальских футболистов заслуживает победы на таком турнире. Нам нужно продолжать мечтать. Я полностью готов к Евро, до первого матча осталось не так много времени», - передает слова нападающего Al Nassr Zone.
Сборная Португалии попала в один квартет с командами Чехии, Турции и Грузии. В стартовом матче на турнире подопечные Роберто Мартинеса сыграют с чехами.
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