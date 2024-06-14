Дасаев высказался об отсутствии России на чемпионате Европы - 2024

Легендарный вратарь Ринат Дасаев поделился мнением об отсутствии сборной России на чемпионате Европы – 2024, который 14 июня стартует в Германии.
«Естественно, буду следить. Жаль, конечно, что наших нет - всё-таки хотелось бы поболеть за своих. Но что поделаешь? Такой большой форум в любом случае обязательно надо смотреть», - передает слова бывшего голкипера московского «Спартака» «Чемпионат».
Чемпионат Европы пройдет в период с 14 июня по 14 июля. В матче открытии престижного турнира встретятся национальные команды Германии и Шотландии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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