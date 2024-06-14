Дасаев высказался об отсутствии России на чемпионате Европы - 2024

«Естественно, буду следить. Жаль, конечно, что наших нет - всё-таки хотелось бы поболеть за своих. Но что поделаешь? Такой большой форум в любом случае обязательно надо смотреть», - передает слова бывшего голкипера московского «Спартака» «Чемпионат».