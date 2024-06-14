Читатели «Евро-Футбол.Ру» выбрали сборную, за которую будут болеть на Евро-2024

На страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проходит голосование, посвященное предстоящему чемпионату Европы – 2024. Турнир пройдет в период с 14 июня по 14 июля на футбольных полях Германии.

Читателям предложено выбрать, какую сборную они будут поддерживать на предстоящем турнире. Первое место с отрывом занимает сборная Сербии, за нее проголосовали 22,84% респондентов. Второй стала национальная команда Турции (11,98%), а третье место заняла Англия (10,31%).

Также в топ-5 рейтинга попали сборные Италии (8,64%) и Португалии (8,08%).

Действующим чемпионом Европы является итальянская сборная.