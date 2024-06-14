Мбаппе оценил перспективы Салиба на Евро-2024

Звезда атакующей линии сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о партнере по национальной команде – защитнике Вильяме Салиба.
«Я знаком с Вильямом еще с того времени, как он был очень молод. Мы учились в одной школе. В перерывах мы играли вместе в футбол. Потом мой отец некоторое время тренировал Салиба. Я рад видеть его прогресс, на чемпионате Европы он раскроется еще сильнее», - передает слова нападающего Madrid Zone.
На чемпионате Европы сборная Франции попала в одну группу с национальными командами Нидерландов, Австрии и Польши. Престижный турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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