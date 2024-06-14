Джака хочет начать Евро-2024 с победы

«Первый поединок против венгров очень важен. Было бы хорошо начать турнир с победы. Нам нужно провести идеальный матч с ними, нельзя терять концентрацию. Нам необходим командный дух. Вместе мы – сила. Надеемся показать это на турнире», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.