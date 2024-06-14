Дембеле высказался перед стартом Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«Франция – фаворит Евро? Мы не обсуждаем такие моменты в команде. Если кто-то называет нас фаворитами, мы просто с этим соглашаемся. Команда сейчас готовится к первому матчу против Австрии. Тренерский штаб прикладывает много усилий во время тренировок. Наша сборная спокойна и сконцентрирована», - передает слова футболиста RMC Sport.
Чемпионат Европы - 2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Франции сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Польшей.
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