Дембеле высказался перед стартом Евро-2024

«Франция – фаворит Евро? Мы не обсуждаем такие моменты в команде. Если кто-то называет нас фаворитами, мы просто с этим соглашаемся. Команда сейчас готовится к первому матчу против Австрии. Тренерский штаб прикладывает много усилий во время тренировок. Наша сборная спокойна и сконцентрирована», - передает слова футболиста RMC Sport.