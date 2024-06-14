Опенда высказался о конкуренции с Лукаку

«Я смотрю на мячи, который забивает этот парень. Хочу повторить то же самое, чтобы партнерам было легче со мной играть. Команда должна адаптироваться, когда на поле выхожу я. Не испытываю разочарования из-за того, что уступаю Ромелу. Главное, что он забивает голы и помогает сборной побеждать», - передает слова нападающего RTBF.