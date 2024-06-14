Опенда высказался о конкуренции с Лукаку

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» и сборной Бельгии Луи Опенда высказался о партнере по национальной команде Ромелу Лукаку.
«Я смотрю на мячи, который забивает этот парень. Хочу повторить то же самое, чтобы партнерам было легче со мной играть. Команда должна адаптироваться, когда на поле выхожу я. Не испытываю разочарования из-за того, что уступаю Ромелу. Главное, что он забивает голы и помогает сборной побеждать», - передает слова нападающего RTBF.
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Бельгия попала в одну группу со сборными Украины, Словении и Румынии.
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