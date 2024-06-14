Амброзини назвал главного фаворита Евро-2024

Экс-футболист «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини рассказал, какую команду считает фаворитом Евро-2024.

Италия – действующий победитель чемпионата Европы, но бывшего хавбека не слишком впечатляет «скуадра адзурра» в её нынешнем виде. По мнению двукратного победителя Лиги чемпионов, наибольшие шансы на триумф в новом розыгрыше Евро имеет сборная Франции.

«Думаю, у Франции сейчас самая сильная команда – там так много хороших игроков с огромным опытом. На мой взгляд, они превосходят всех конкурентов», – передаёт Football Italia комментарии Амброзини.

Соперники сборной Франции по группе – команды Австрии, Нидерландов и Польши.