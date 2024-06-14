Амброзини рассказал, что нужно Доннарумме, чтобы приблизиться к уровню Буффона

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини сравнил Джанлуиджи Доннарумму с Джанлуиджи Буффоном.

25-летний голкипер часто сталкивается с критикой за свою игру, но остаётся «первым номером» как в «ПСЖ», так и в национальной команде.

«В Италии любят иногда покритиковать Доннарумму, но в Милане плакали, когда он уходил. Честно говоря, сейчас он не на уровне Буффона. Чтобы хотя бы приблизиться к этому, Доннарумме нужно играть более значимую роль в команде на протяжении трёх-четырёх лет», – цитирует Football Italia Амброзини.

15 июня сборная Италии сыграет против Албании в матче первого тура группового этапа Евро-2024.