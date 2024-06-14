Робертсон – о шансах сборной Шотландии на Евро-2024: «Мы можем войти в историю»

Левый защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился настроем в преддверии чемпионата Европы.

Шотландцы сыграют в матче открытия против сборной Германии, проводящей турнир в родных стенах. Поединок стартует 14 июня в 22:00 по московскому времени.

«Первый в истории Шотландии выход из группы? Мы знаем, что поставлено на карту. Мы должны быть на высоте, и кто знает, где мы окажемся на финише группового этапа, если добьёмся этого.

Мы не хотим ни о чём сожалеть. Мы находимся в положении, когда можем войти в историю, и нас воодушевляет этот вызов. Уверен, именно это и произойдёт, если мы покажем то, на что способны», – заявил на предматчевой пресс-конференции Робертсон.