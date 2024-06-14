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Чемпионат Европы по футболу 2024

Амброзини признался, что не слишком верит в сборную Италии на Евро-2024

14 Июня 2024 • 03:18 Комментировать
Италия
...
Албания
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15.06 22:00

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини рассказал, чего ждёт от сборной Италии на чемпионате Европы.

Команда Лучано Спаллетти сыграет в одной группе со сборными Албании, Испании и Хорватии. Поединок первого тура против албанцев состоится 15 июня.

«Скажу честно, у меня нет позитивных ощущений перед началом турнира, хотя Спаллетти – лучший тренер, который у нас может быть на данный момент. Не знаю, достаточно ли у него было времени, чтобы донести свои идеи до игроков. Команде явно будет не хватать Ачерби – его опыт очень пригодился бы.

Состав нынешней сборной Италии не так силён, как это было на Евро-2020. Я совсем не уверен, что в этот раз получится выступить так хорошо», – цитирует Football Italia Амброзини.

Напомним, что именно сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

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