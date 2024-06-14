Германия – Шотландия: Какими будут стартовые составы на матч открытия Евро-2024

В первом матче чемпионата Европы 2024 года встретятся сборные Германии и Шотландии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Гюндоган, Вирц, Мусиала, Хаверц.

Шотландия: Ганн, Робертсон, Тирни, Хендри, Портеус, Ралстон, Кристи, Макгрегор, Мактоминай, Макгинн, Адамс.

Сюрпризов в стартовых составах не ожидаем. Матч Германия –Шотландия в Мюнхене стартует сегодня, 14 июня, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов

Орангутанг из немецкого зоопарка предсказал победу Германии в стартовом матче Евро-2024

Бушманов назвал четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024