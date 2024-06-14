Галлахер рассказал, как мог сыграть за Шотландию

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер рассказал, как непросто ему дались нынешние успехи.

За последние годы хавбек смог пробиться в основной состав «Челси», а также завоевал место в национальной сборной. Как признаётся 24-летний игрок, до перехода на взрослый уровень ему пришлось серьёзно потрудиться, чтобы зарекомендовать себя.

«Когда мне было 15-16 лет, я был недостаточно хорош, чтобы играть за сборную Англии своей возрастной группы. Чтобы узнать, каков мой уровень, я решил попробовать силы в юношеской сборной Шотландии – но и там меня сочли недостаточно качественным игроком. К счастью, позднее мне удалось пробиться в молодёжную сборную Англии и остаться в ней», – сказал в интервью Guardian Галлахер, вызванный Гаретом Саутгейтом на Евро-2024.