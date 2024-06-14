Галлахер: «Знаю, что есть гораздо более талантливые атакующие игроки, чем я»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер считает, что не обладает безграничным талантом.

24-летний футболист, известный своим трудолюбием, попал в финальную заявку «трёх львов» на Евро-2024.

«Есть гораздо более талантливые атакующие игроки, чем я. Если бы мне пришлось выбирать между индивидуальным проходом и пасом на Фила Фодена или Джуда Беллингема, то я бы, пожалуй, отдал мяч им», – приводит Guardian слова Галлахера.

16 июня сборная Англии сыграет против Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. 20 июня команде Гарета Саутгейта предстоит встретиться с Данией, а 25 июня пройдёт поединок со Словенией.