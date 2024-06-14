Дешам ещё не принял решение по Салиба

Роль центрального защитника Вильяма Салиба в сборной Франции остаётся неясной.

В преддверии чемпионата Европы в СМИ неоднократно сообщалось о том, что рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам не видит Салиба в стартовом составе, несмотря на выдающуюся игру центрбека за лондонский «Арсенал». По данным RMC Sport, ситуация становится ещё более запутанной: 23-летний футболист впечатлил наставника французов на тренировках и в недавних товарищеских матчах – теперь Дешам всерьёз задумывается о том, чтобы всё же доверить звезде «канониров» место в основе.

Сборная Франции начнёт выступление на Евро-2024 поединком с Австрией, который состоится 17 июня.