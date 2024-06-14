Игрок сборной Албании: «Барелла – один из лучших полузащитников в мире»

Футболист миланского «Интера» и сборной Албании Кристьян Асллани поделился мыслями о предстоящем матче с Италией.

Встреча состоится 15 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Асллани отдельно отметил своего одноклубника Николо Бареллу, который с высокой вероятностью не успеет восстановиться после травмы к началу поединка.

«Будет интересно встретиться со сборной Италии и моими друзьями, которые там выступают. Для меня это нечто особенное, но все эти мысли придётся оставить в стороне, когда игра начнётся.

Барелла – один из лучших полузащитников в мире на сегодняшний день. У Италии очень сильная сборная, одна из лучших. Если Барелла не сыграет, его место займёт другой сильный игрок, к которому мы проявим должное уважение. При всём этом, конечно, мы не должны испытывать никакого страха», – сказал в интервью Sky Sport Асллани.