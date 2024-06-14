Далич: «Это странно, но в свои 38 лет Модрич хочет играть как можно больше»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что Лука Модрич не нуждается в дополнительном отдыхе, несмотря на возраст.

В сентябре хавбеку мадридского «Реала» исполнится 39 лет. В прошедшем сезоне хорват лишился постоянного места в стартовом составе «сливочных», чем, как многократно сообщалось, был недоволен, но всё же решил остаться в клубе ещё на один год.

«Нет необходимости в том, чтобы дозировать игровое время Модрича – ему не нравится, когда ему дают играть по 15-20 минут. Он хочет находиться на поле как можно больше. Это немного странно, но он действительно хочет этого в свои 38 лет. Лука находится в отличной физической форме, чувствует себя сильным, и ему просто нужно играть», – передаёт Madrid Xtra слова Далича.