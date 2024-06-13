Шотландский фанат дошёл пешком до Мюнхена за 42 дня

Крейг Фергюсон, фанат национальной сборной Шотландии проделал пеший путь от Глазго, крупнейшего города Шотландии до Мюнхена. Видео с дошедшим до столицы Баварии Фергюсоном активно распространяется в соцсетях. На путь длиной более полутора тысяч километров шотландцу потребовалось 42 дня.

Напомним, что уже в пятницу, 14 июня сборная Шотландии в матче открытия Евро-2024 будет играть на мюнхенской «Альянц-Арене» против хозяйки первенства, сборной Германии. Затем шотландцы сыграют в рамках квартета А против сборной Швейцарии 19 июня, а завершат групповой этап 23 июня поединком против сборной Венгрии.

Текстовую трансляцию этого события во всех красках проведёт наш портал.