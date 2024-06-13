Кейн оценил свой первый сезон в «Баварии»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что думает о своём дебютном сезоне в Германии.

Звёздный англичанин пополнил ряды мюнхенского клуба прошлым летом, перебравшись из «Тоттенхэма». По итогам кампании форвард стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 36 забитыми мячами, а в общей сложности отличился 44 раза в 45 матчах.

«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры. Конечно, все знают, насколько хороши игроки «Баварии», как сильны тренеры.

Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах – атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», – заявил в интервью официальному сайту UEFA Кейн.