Кьеза: «Моя цель – вернуться на высочайший уровень»

Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза рассказал о своих главных целях.

Два последних сезона сложились для 26-летнего футболиста не лучшим образом из-за травм. Несмотря на трудности, игрок попал в итоговую заявку сборной Италии на Евро-2024.

«После Евро-2020 я считался одним из лучших футболистов в мире, но, к сожалению, затем случилась травма крестообразной связки и долгая реабилитация. Моя цель состоит в том, чтобы вернуться на самый высокий уровень. Мне 26 лет, и у меня ещё есть время доказать свою состоятельность», – высказался в преддверии старта чемпионата Европы Кьеза.

Итальянцы проведут свой первый матч на турнире 15 июня – соперником «скуадры адзурры» будет сборная Албании.